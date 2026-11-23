Thủ tướng Chính phủ đến dự lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tặng các đồng chí đảng viên lão thành tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp; đại diện các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, các đồng chí đảng viên lão thành.

Trong đợt 7/11, thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 4.148 đồng chí vinh dự được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại buổi lễ, các cơ quan đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng với 20 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng với 2 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng với 13 đảng viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí. Thủ tướng cũng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và thắp sáng niềm tin cho tương lai

Phát biểu tại buổi lễ, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các đồng chí đảng viên lão thành lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tốt đẹp nhất; ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, phát triển đất nước và xây dựng quê hương Hải Phòng.

Thủ tướng nêu rõ, sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng ta luôn gắn liền với quá trình lãnh đạo, tổ chức, phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đã giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, những thành quả to lớn có được sau gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh của trí tuệ, sức lực, xương máu và sự cống hiến không mệt mỏi của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hải Phòng là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao; luôn dựa vào Nhân dân để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Nhìn lại chặng đường cống hiến của các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay, chúng ta càng trân trọng những đóng góp bền bỉ của các đồng chí qua các thời kỳ: từ trực tiếp tham gia du kích, chiến đấu, làm công tác phụ nữ cứu quốc, vận động Nhân dân và xây dựng cơ sở cách mạng đến xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể, phát triển sản xuất, chăm lo giáo dục, y tế. Sau khi nghỉ công tác, các đồng chí vẫn gắn bó với chi bộ, tiếp tục đem kinh nghiệm và uy tín của mình đóng góp vào công việc chung của thôn, tổ dân phố", Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Thành ủy Hải Phòng tổ chức hai kỳ trao tặng Huy hiệu Đảng cấp thành phố trong năm 2026; đây là cách làm rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tin, sự tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng.

Lần này, Đảng bộ thành phố tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 4.148 đồng chí; trong đó có 35 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Theo Thủ tướng, đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Đối với các đồng chí vì điều kiện sức khỏe không đến dự Lễ trao tặng hôm nay, Thủ tướng đề nghị Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức trao tặng bằng hình thức phù hợp, trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định.

"Huy hiệu Đảng trao tặng cho các đồng chí hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đó là sự ghi nhận, tôn vinh trọn vẹn cả một quá trình cống hiến, phấn đấu, hy sinh kiên cường vì lý tưởng cộng sản; là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản với lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ tôn vinh quá khứ, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và thắp sáng niềm tin cho tương lai và là lời nhắc nhở sâu sắc thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các đồng chí đảng viên lão thành lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tốt đẹp nhất - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sức mạnh và uy tín của Đảng ta bắt nguồn từ sự tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên

Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào cuộc sống; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy, những giá trị đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước càng trở nên quý báu.

"Sức mạnh và uy tín của Đảng ta bắt nguồn từ sự tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên. Tinh thần tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất người cách mạng kiên trung theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho Đảng ta trường tồn và phát triển", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, để ngọn lửa cách mạng được tiếp nối bền bỉ bằng sức trẻ, trí tuệ và khát vọng hôm nay, thành phố Hải Phòng, với vị trí chiến lược quan trọng, cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước; không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Đây cũng chính là việc làm thiết thực nhất để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước; góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hải Phòng kịp thời lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí đảng viên lão thành; đồng thời tiếp tục quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đảng viên cao tuổi. Đây không chỉ là truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu thay mặt các đồng chí đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Xuân Chúng, 70 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc, tự hào được nhận phần thưởng cao quý của Đảng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng mong các cụ, các bác, các đồng chí, với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

"Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho thế hệ trẻ về lý tưởng sống, niềm tin, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với quê hương, đất nước", Thủ tướng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, lễ trao Huy hiệu Đảng hôm nay không chỉ tôn vinh các đồng chí đảng viên lão thành, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng ôn lại truyền thống, khẳng định ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống "Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến", cùng tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của Nhân dân, thành phố Hải Phòng sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân và với những cống hiến của các thế hệ đi trước.

Thủ tướng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu thay mặt các đồng chí đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Xuân Chúng, 70 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc, tự hào được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; khẳng định các đồng chí đảng viên lão thành đều có chung niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thủ tướng tới thăm, trao tặng quà cho bà Phạm Thị Chính là hộ nghèo, gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các đồng chí nguyện luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng tiên phong, lý tưởng của Đảng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo; tin tưởng thế hệ trẻ, thế hệ đảng viên hôm nay, với trí tuệ, sự năng động, sáng tạo, khát vọng cống hiến sẽ tiếp bước cha anh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng thành phố Hải Phòng và đất nước ngày càng phát triển.