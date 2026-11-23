Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên. Ảnh: CP

Trong đợt 7/11, thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 4.148 đồng chí vinh dự được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, các cơ quan đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng với 20 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng với 2 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng với 13 đảng viên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí. Thủ tướng cũng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên. Ảnh: CP

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Thành ủy Hải Phòng tổ chức hai kỳ trao tặng Huy hiệu Đảng cấp thành phố trong năm 2026; đây là cách làm rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tin, sự tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ thành phố tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 4.148 đồng chí; trong đó có 35 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Theo Thủ tướng, đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Đối với các đồng chí vì điều kiện sức khỏe không đến dự Lễ trao tặng hôm nay, Thủ tướng đề nghị Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức trao tặng bằng hình thức phù hợp, trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên. Ảnh: CP

"Huy hiệu Đảng trao tặng cho các đồng chí hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đó là sự ghi nhận, tôn vinh trọn vẹn cả một quá trình cống hiến, phấn đấu, hy sinh kiên cường vì lý tưởng cộng sản; là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản với lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ tôn vinh quá khứ, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và thắp sáng niềm tin cho tương lai và là lời nhắc nhở sâu sắc thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các đồng chí đảng viên lão thành lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tốt đẹp nhất. Ảnh: CP

Thủ tướng khẳng định, để ngọn lửa cách mạng được tiếp nối bền bỉ bằng sức trẻ, trí tuệ và khát vọng hôm nay, thành phố Hải Phòng, với vị trí chiến lược quan trọng, cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Hải Phòng không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Đây cũng chính là việc làm thiết thực nhất để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước; góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng. Ảnh: CP

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố Hải Phòng kịp thời lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí đảng viên lão thành.

Đồng thời tiếp tục quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đảng viên cao tuổi. Đây không chỉ là truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu thay mặt các đồng chí đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Xuân Chúng, 70 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm vinh dự, hạnh phúc, tự hào được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Ảnh: CP

Thủ tướng mong các cụ, các bác, các đồng chí, với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

"Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho thế hệ trẻ về lý tưởng sống, niềm tin, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với quê hương, đất nước", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng tới thăm gia đình và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không đến dự buổi lễ. Ảnh: CP

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, lễ trao Huy hiệu Đảng hôm nay không chỉ tôn vinh các đồng chí đảng viên lão thành, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng ôn lại truyền thống, khẳng định ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống "Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến", cùng tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của Nhân dân, thành phố Hải Phòng sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân và với những cống hiến của các thế hệ đi trước.