Ngày 28/11, tại Hà Nội, nhân dịp Hội nghị Cấp cao Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Tổng Thư ký và Ban Thư ký ASEAN đối với hợp tác ASEAN cũng như sự hỗ trợ tích cực dành cho Việt Nam và các nước thành viên thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Tổng Thư ký Kao Kim Hourn, Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả vào các mục tiêu chung của Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu và sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm vào tiến trình hội nhập ASEAN; đề nghị Tổng Thư ký và Ban Thư ký phát huy hiệu quả vai trò điều phối, hỗ trợ triển khai các sáng kiến của Việt Nam trong ASEAN, cùng các nước thành viên đẩy mạnh huy động nguồn lực từ các đối tác cho hợp tác tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, chủ động thích ứng và phát triển bao trùm, bền vững.

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng mời Tổng Thư ký tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2027 với chủ đề “Định hình một ASEAN sẵn sàng cho tương lai,” đóng góp ý tưởng để thúc đẩy gắn kết chặt chẽ nội dung Diễn đàn với nghị sự chung của ASEAN.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam, Tổng Thư ký khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó có hợp tác tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam cùng các nước thành viên ASEAN khác ủng hộ Ban Thư ký tăng cường năng lực điều phối, nghiên cứu, tham mưu để hỗ trợ hiệu quả việc hiện thực hóa các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045./.