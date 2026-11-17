Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh; đánh giá cao những nỗ lực của Campuchia trong việc đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng này, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Campuchia trên trường quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi song phương với Thủ tướng Campuchia. Ảnh: chinhphu.vn

Trên nền tảng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, hai Thủ tướng chia sẻ mong muốn tiếp tục tăng cường sự gắn bó, tin cậy và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cuộc trao đổi thể hiện sự coi trọng và tình cảm hữu nghị mà lãnh đạo hai nước dành cho nhau, góp phần vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, nâng cao hiệu quả phối hợp trong ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công, nhất là hướng tới việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS 11), dự kiến tổ chức tại Việt Nam trong năm 2026, góp phần thúc đẩy kết nối, hợp tác ở tiểu vùng, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.