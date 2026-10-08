Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vientiane, bắt đầu thăm chính thức Lào

Ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VGP

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Phó chủ tịch Ủy ban Chính quyền Thủ đô Vientiane Phokham Sayasone; lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao Lào và Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào và người dân Lào.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Lào. Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị cho những dấu mốc trong năm 2027, khi Việt Nam và Lào kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào; luôn đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ với Lào trong quá trình phát triển đất nước; quyết tâm cùng với Lào giữ gìn, vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, hiệu quả, nhất là trong giai đoạn mới.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Lào trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước, nhất là ở những lĩnh vực thiết thực, phù hợp với lợi ích của mỗi bên.

Quan chức Lào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay. Ảnh: VGP

Qua chuyến thăm, hai bên dự kiến tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và liên kết hai nền kinh tế.

Hai nước hướng tới thúc đẩy hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực mới. Hai bên cũng đặt mục tiêu tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ.

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của chuyến thăm Lào lần này. Đây là chuyến công du chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng kể từ khi nhậm chức.

Ông Thongsavan Phomvihane khẳng định phía Lào kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ đô Vientiane. Ảnh: VGP

Các em học sinh Lào đón chào Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Tùng Dương