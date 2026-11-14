Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Manila bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng duyệt Đội danh dự Quân đội Philippines tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino. (Ảnh: TTXVN)

Ra sân bay đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Philippines có: Bộ trưởng Nội các Philippines Benhur Abalos Jr.; Hạ nghị sĩ, Thị trưởng thành phố, đại diện Ủy ban Điều phối quốc gia ASEAN (NOC). Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Cạnh tranh chiến lược, những bất ổn kinh tế và các thách thức xuyên biên giới đặt ASEAN trước yêu cầu vừa phải nâng cao năng lực ứng phó trước mắt, vừa phải củng cố nền tảng phát triển dài hạn. Trong bối cảnh đó, Philippines đã nỗ lực phát huy vai trò Chủ tịch, cùng các nước thành viên thúc đẩy các ưu tiên về hòa bình, an ninh, liên kết kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ tập trung thảo luận các nội dung, trong đó, Phiên toàn thể: Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN. Phiên họp hẹp: Các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Các Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác +1, +3 và EAS sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm…

Nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Manila nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 và những kết quả hợp tác đã đạt được, các Hội nghị cấp cao lần này dự kiến tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất, củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược của ASEAN; tăng cường tham vấn, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định cho phát triển.

Thứ hai, thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tăng tính gắn kết và bổ trợ giữa các cam kết, sáng kiến và các trụ cột hợp tác. Trong đó, chú trọng liên kết kinh tế, kết nối, khai thác các động lực tăng trưởng mới và phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành, xuyên biên giới, bảo đảm người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thiết thực các thành quả xây dựng Cộng đồng.

Thứ ba, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, phát huy các nguồn lực phục vụ các ưu tiên phát triển. Đồng thời, phát huy tiếng nói chung và vai trò của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đề cao luật pháp

quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là bước triển khai, cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đối ngoại và hội nhập quốc tế; tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Cùng với đó, Phiên đối thoại lần thứ 15 giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN từ ngày 14-15/11 và Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 từ ngày 17-18/11 sẽ tạo cơ hội tăng cường sự bổ trợ giữa hợp tác liên chính phủ và hợp tác liên nghị viện. Thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và đại diện cho nguyện vọng của người dân, các nghị viện góp phần tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các cam kết khu vực. Sự gắn kết này giúp kết nối định hướng hợp tác với hành động ở mỗi quốc gia, đưa tiến trình xây dựng Cộng đồng đến gần hơn với người dân.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là bước triển khai, cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đối ngoại và hội nhập quốc tế; tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trên tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines, các nước ASEAN và các đối tác, đóng góp vào thành công chung của các Hội nghị.

Tại các Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động, tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất của ASEAN với các đối tác, trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của Hiệp hội, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.