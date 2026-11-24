Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Vụ nổ sáng cùng ngày đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến 13h00 ngày 24/11 có 16 nạn nhân, trong đó: 6 nạn nhân tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp).

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình có người thân tử vong trong vụ việc phải gánh chịu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nghe báo cáo nhanh về tình hình cấp cứu, điều trị cho các ca bệnh nặng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nghe báo cáo nhanh từ lãnh đạo hai bệnh viện về tình hình cấp cứu, điều trị cho các ca bệnh nặng, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu kịp thời ngay sau khi sự cố xảy ra.

Thủ tướng đề nghị các cơ sở y tế tập trung cao nhất nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị và thuốc men, tích cực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân; ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bảo đảm các điều kiện điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và di chứng do vụ việc gây ra.

Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hà Nội cùng chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Hà Nội cùng chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương; đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng, các bệnh viện huy động, tập trung tối đa nguồn lực, bao gồm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị.Các bệnh viện bố trí đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn, tay nghề cao trực tiếp tham gia cấp cứu, điều trị; tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, các bệnh viện chủ động đề nghị hỗ trợ từ tuyến trên và bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc