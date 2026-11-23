Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cử tri thành phố Hải Phòng tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cử tri thành phố Hải Phòng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)