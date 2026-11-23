Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vào sáng 23-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho thành phố, mà còn là xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.