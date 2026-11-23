23+

22+

21+

20+

19+

18+

17+

16+

15+

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Cùng dự Hội nghị còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp và các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, sở, ngành địa phương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính ở Hội trường Nhà văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng, kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu xã, phường, đặc khu.