Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh CTTĐTTP

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri về phía đại biểu Trung Ương ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ. Đón tiếp đoàn công tác, về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng gồm có ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy; cùng lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành địa phương.

Báo cáo trước cử tri thành phố, đại diện Đoàn ĐBQH Hải Phòng cho biết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến kéo dài từ ngày 17/10 đến 20/11/2026 với khối lượng công việc lớn, xem xét thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự thảo luật, nghị quyết cùng nhiều nội dung giám sát tối cao. Khẳng định trách nhiệm đại biểu dân cử, Đoàn đã hoàn thành trả lời 100% ý kiến cử tri từ kỳ họp trước. Tại hội nghị, cử tri thành phố đã thể hiện tinh thần xây dựng cao qua 9 nhóm đề xuất trọng tâm, tập trung vào các vấn đề hạ tầng động lực (luồng hàng hải, vận tải thủy), hoàn thiện hành lang pháp lý (giá đất, khu thương mại tự do…), đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số đồng bộ từ các bộ, ngành Trung ương xuống cấp cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận và đánh giá cao sự bứt phá toàn diện của kinh tế - xã hội Hải Phòng trong 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, tăng trưởng GRDP nửa đầu năm của thành phố đạt 11,33% dẫn đầu các đô thị trực thuộc Trung ương, sản xuất công nghiệp tăng trên 15%, thu hút FDI tiệm cận 3,5 tỷ USD và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 65% đến 75% vượt xa mức bình quân chung cả nước. Thông tin về công tác điều hành vĩ mô, Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần đổi mới mạnh mẽ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực thi. Trước áp lực biến động giá năng lượng toàn cầu, Chính phủ đã linh hoạt đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%, giữ ổn định giá điện và giảm tầng nấc trung gian. Đặc biệt, việc tập trung tháo gỡ nút thắt thể chế đã giúp "hồi sinh" hơn 3.241 dự án tồn đọng, đưa hơn 2,5 triệu tỷ đồng nguồn lực quay trở lại nền kinh tế.

Trong phần trả lời cử tri đất Cảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm tháo gỡ vướng mắc thể chế khi yêu cầu các bộ chuyên ngành tích hợp đề xuất của người dân vào các dự thảo luật sửa đổi về đất đai, tài nguyên biển và giao thông thủy. Nhằm tạo động lực kinh tế, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng thủ tục thuế giản đơn cho hộ kinh doanh cá thể. Đối với chính sách đất đai, Trung ương kiên quyết điều tiết giá để tránh đẩy chi phí xã hội lên cao, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho nhà ở xã hội. Ở mảng chuyển đổi số, Chính Phủ chốt hạn chót ngày 31/12/2026 phải vận hành thống nhất hệ thống dữ liệu dùng chung dưới sự điều phối của Bộ Công An. Song song đó, khung pháp lý đô thị (trình ban hành trong tháng 9/2026) và công trình hàng hải trọng điểm Lạch Huyện - kênh Hà Nam (phấn đấu khởi công năm 2027) đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ thẩm định.

Tiếp thu các chỉ đạo trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị từ nhân dân, Bí Thư Thành Ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu thay mặt hệ thống chính trị cùng cử tri thành phố gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Chính Phủ. Ngay sau hội nghị, Thường trực Thành ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND thành phố: tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng theo Quyết định 72/2026/QĐ-UBND, trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, phối hợp phát triển hạ tầng cảng biển - giao thông huyết mạch và chuẩn hóa dữ liệu số phục vụ người dân, quyết tâm nâng tầm Hải Phòng thành đô thị cảng biển hiện đại, văn minh.

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