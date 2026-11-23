Ngày 23-11, tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng thông tin về một số kết quả nổi bật của kỳ họp thứ Quốc hội, trong đó có việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Thủ tướng cho biết, cả hệ thống chính trị đang quyết liệt, vượt khó khăn, nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực để tăng tốc, bứt phá trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thời gian qua, Chính phủ cũng rất quyết liệt phân cấp, phân quyền, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và sẽ tiếp tục triển khai theo tinh thần này trên quy mô lớn...

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐÀM THANH

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2027 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các giải pháp đồng bộ để huy động đủ nguồn lực rất lớn; tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng lĩnh vực, từng bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh từng tháng phù hợp với tình hình, diễn biến.

Trong đó, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, các ngành, lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết sản xuất với chế biến sâu, tiêu thụ, xuất khẩu; phát triển mạnh du lịch, logistics; kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: ĐÀM THANH

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành linh hoạt, chủ động, sát thực tiễn, đồng bộ hơn nữa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Bảo đảm nguồn cung xăng, dầu, điện; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng bộ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng cho biết, các kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Thủ tướng cũng tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất và chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả và báo cáo cử tri thông qua đoàn đại biểu Quốc hội.

Cũng trong ngày 23-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và thực hiện nghi thức khởi công các dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện và dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Trung ương, TP Hải Phòng và đại diện nhà đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi công 2 dự án. Ảnh: ĐÀM THANH

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12 có tổng vốn đầu tư dự án hơn 24.800 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.