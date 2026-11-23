Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 23/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Thủ tướng cùng các đại biểu Quốc hội và lãnh đạo thành phố lắng nghe, tiếp thu, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri về phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và các vấn đề dân sinh.

Phát biểu trước cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhất là trong công tác lập pháp, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển.

TIẾP TỤC CẢI CÁCH MẠNH MẼ, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN

Theo Thủ tướng, hoàn thiện thể chế là một trong những điểm sáng nổi bật trong hoạt động của Quốc hội và Chính phủ thời gian qua. Ngay trong năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, các chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng đã cơ bản được thể chế hóa, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Chính phủ tập trung xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, kiến tạo phát triển; xử lý những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, tạo hành lang pháp lý cho các mô hình kinh doanh và động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đặc biệt, công tác phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh được triển khai quyết liệt.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tinh thần cải cách mạnh mẽ trên quy mô lớn, thực hiện liên tục và chỉ đạo tháo gỡ triệt để, hiệu quả những điểm nghẽn còn tồn tại.

Về kinh tế vĩ mô, Chính phủ tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố nền tảng ổn định để thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững. Trong 10 tháng năm 2026, tổng số tiền thuế, phí và lệ phí được miễn, giảm, gia hạn đạt 366,6 nghìn tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân đầu tư công đạt gần 708,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 74,1% kế hoạch.

Đáng chú ý, Chính phủ đã xử lý, tháo gỡ vướng mắc cho 3.611 dự án tồn đọng, kéo dài, chiếm 72,8% số dự án cần xử lý, với tổng mức đầu tư hơn 2,63 triệu tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Trong 10 tháng, vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với phát triển kinh tế, Chính phủ tiếp tục quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, dành nguồn lực cho giáo dục, y tế và các chính sách xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động và kết quả cụ thể, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ.

XÂY DỰNG TỪ SỚM KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG NĂM 2027

Xác định năm 2027 là năm bản lề để tăng tốc, bứt phá, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực, xây dựng kịch bản tăng trưởng từ sớm.

Theo đó, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện sẽ được giao cụ thể cho từng lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước; đồng thời được điều chỉnh hằng tháng phù hợp với diễn biến thực tế.

Về các động lực tăng trưởng, Chính phủ ưu tiên phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực mới như năng lượng, vật liệu, điện tử, bán dẫn; đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, tiêu thụ và xuất khẩu.

Cùng với đó là phát triển du lịch, logistics, kích cầu tiêu dùng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Chính phủ tiếp tục củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành đồng bộ các chính sách, bảo đảm nguồn cung năng lượng và hàng hóa thiết yếu, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở; xử lý những vướng mắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với Hải Phòng, Thủ tướng ghi nhận những kết quả phát triển tích cực, trong đó tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 12,08%, sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,12%, giải ngân đầu tư công đến ngày 31/10 đạt 91,5%.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về tăng trưởng GRDP, xuất khẩu, thu ngân sách, đầu tư công và phát triển doanh nghiệp.

Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn; phát triển hạ tầng liên vùng, kết nối cảng biển, sân bay, nâng cao năng lực logistics; gia tăng giá trị nội địa trong công nghiệp và khu vực FDI, phát triển doanh nghiệp tư nhân và các nhà cung ứng trong nước.

Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm đầu tư cho văn hóa, giáo dục, y tế, nhà ở xã hội và nhà cho thuê, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đối với 10 kiến nghị của cử tri, Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả và thông tin lại tới cử tri thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Các kiến nghị tập trung vào hoàn thiện thể chế, cơ chế đặc thù cho đô thị chiến lược, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, cải cách hành chính, việc làm, nhà ở, nâng cao năng lực ngoại ngữ, thu hút nhân tài và kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài.

THỦ TƯỚNG TRAO HUY HIỆU ĐẢNG TẶNG CÁC ĐẢNG VIÊN LÃO THÀNH

Cũng trong sáng 23/11, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 tặng các đảng viên lão thành.

Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 4.148 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 35 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao Huy hiệu Đảng, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến, hy sinh của các đảng viên, đồng thời là nguồn động viên, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và đảng viên cao tuổi.

Nhân dịp này, Thủ tướng đến thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thành Ngọ do điều kiện sức khỏe không thể tham dự buổi lễ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công hai dự án lớn tại Hải Phòng Chiều 23/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khởi công hai dự án trọng điểm tại Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư hơn 26.400 tỷ đồng, nhằm phát triển hạ tầng cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Hai dự án gồm xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc Khu bến Lạch Huyện và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch tại Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu. Dự án bến cảng Lạch Huyện có tổng vốn đầu tư 24.845 tỷ đồng, quy mô khoảng 146,2 ha đất và mặt nước, gồm 4 bến container với tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu container từ 12.000–18.000 TEU. Công trình góp phần nâng cao năng lực thông qua hàng hóa, phát triển logistics và củng cố vị thế cảng biển quốc tế của Hải Phòng. Dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết có vốn đầu tư 1.580 tỷ đồng, hướng tới sản xuất vật liệu phục vụ các ngành công nghệ cao như điện tử, năng lượng, nam châm vĩnh cửu và quang học. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của hai dự án, đồng thời đề nghị các nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn thi công. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hai dự án.