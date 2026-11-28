Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhân dịp sang dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12), Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11), Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet sẽ góp phần vào thành công chung của các hội nghị, tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác tiểu vùng vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu Campuchia đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao của Campuchia ở khu vực và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, chúc Việt Nam tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế quốc tế.

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