Trước dự báo El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh, khiến mùa mưa năm 2026 kết thúc sớm, lượng mưa và nguồn nước mặt suy giảm đáng kể, tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó. Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, về những nguy cơ và giải pháp bảo đảm nguồn nước, bảo vệ sản xuất, thủy sản và rừng trong mùa khô 2026–2027.