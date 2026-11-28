Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)