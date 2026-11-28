Bộ Chính trị thống nhất lấy ngày 27/7 hằng năm là “Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ”, nhằm tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đồng thời, giao Đảng ủy Chính phủ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để ngày 27/7 trở thành ngày nghỉ lễ toàn quốc, hưởng nguyên lương từ năm 2027.