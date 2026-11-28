Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Sáng 28/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Manet nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11)
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tiep-thu-tuong-campuchia-hun-manet-post1406523.html