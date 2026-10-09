Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị mỗi nước; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận cũng như giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam thời gian qua, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai Mặt trận và các Hội Hữu nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ; tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các địa phương, các tổ chức; đồng thời phát huy vai trò cầu nối, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Đồng chí Laopaoxong Navongxay đánh giá cao việc Thủ tướng lựa chọn Lào là nước đầu tiên thăm chính thức trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như cá nhân Thủ tướng đối với quan hệ Lào - Việt Nam.

Đồng chí Laopaoxong Navongxay nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức quần chúng hai nước; tuyên truyền, giáo dục để thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về lịch sử và ý nghĩa của quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối nhân dân, trong đó có cộng đồng cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdala.

Đồng chí Laopaoxong Navongxay mong Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác giữa hai Mặt trận, nhất là trong năm 2027, khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; khẳng định Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các tổ chức hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp, vận động sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước.