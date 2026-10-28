Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng và cảm ơn ông Stephan Mergenthaler và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua, đóng góp vào việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế mùa thu trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định những hoạt động kết nối, trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu công nghệ trong hai ngày vừa qua đã thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam nói chung, các trọng tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng quan trọng như TP Hồ Chí Minh nói riêng; đồng thời đã mở ra nhiều cơ hội kết nối và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Ảnh: TTXVN

Ông Stephan Mergenthaler chúc mừng Việt Nam và TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa thu; bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn dài hạn và nỗ lực duy trì tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng sự năng động của khu vực kinh tế tư nhân; khẳng định WEF mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam. Đặc biệt, hướng tới năm 2027 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, WEF sẵn sàng thiết lập cơ chế hợp tác chặt chẽ ở cấp cao nhất nhằm huy động sự tham gia của khu vực tư nhân và cộng đồng quốc tế đồng hành cùng các ưu tiên của Việt Nam.

Cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của WEF đối với Việt Nam, tiêu biểu là việc vừa qua đã phối hợp cùng TP Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR), Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là sáng kiến trúng và đúng, bắt kịp xu thế chuyển đổi số và công nghệ hiện nay.

Thông tin về định hướng phát triển, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh các đột phá chiến lược hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trong đó xác định vai trò động lực đặc biệt quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang tập trung cải cách thể chế, áp dụng các chuẩn mực quốc tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không, năng lượng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị WEF tiếp tục đồng hành, làm cầu nối hỗ trợ chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, thu hút nguồn vốn và kết nối các tập đoàn quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khu vực tư nhân.

Hướng tới Năm APEC 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của WEF và mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các diễn đàn trao đổi chính sách, kết nối hợp tác kinh tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đánh giá cao kết quả thực thi khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2023-2026 giữa Việt Nam và WEF; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp để sớm xây dựng và ký kết khuôn khổ hợp tác chiến lược cho giai đoạn tiếp theo, thúc đẩy mô hình hợp tác công-tư hiệu quả nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.