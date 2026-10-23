Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc tại Việt Nam

Chúc mừng Điều phối viên Thường trú, các Trưởng đại diện và toàn thể cán bộ, nhân viên LHQ tại Việt Nam nhân Ngày LHQ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm, không thể thay thế của LHQ trong quản trị toàn cầu, đồng thời đánh giá cao những thành tựu hợp tác sâu rộng, thực chất giữa Việt Nam và LHQ sau gần 50 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, trách nhiệm vào các nỗ lực của LHQ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, trong đó có việc triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, thúc đẩy sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, tích cực ủng hộ các nỗ lực cải tổ LHQ, triển khai Thỏa thuận Ngôi nhà xanh chung LHQ, cũng như hợp tác với LHQ về thành lập Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tổ chức LHQ phát huy thế mạnh chuyên môn và mạng lưới đối tác toàn cầu hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, nguồn lực, tư vấn xây dựng chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược và tham gia sâu hơn vào các cơ chế quản trị AI toàn cầu; đề nghị LHQ đồng hành cùng Việt Nam phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng; hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, xây dựng các chính sách thích ứng với vấn đề già hóa dân số, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững… Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên sớm hoàn tất Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững Việt Nam-LHQ giai đoạn 2027-2031, phù hợp với các định hướng phát triển của Việt Nam.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: TTXVN

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam, thay mặt các tổ chức LHQ trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn nhân Ngày LHQ. Điều phối viên đánh giá Việt Nam là đối tác đa phương ngày càng quan trọng, là đối tác chủ động và có tính kiến tạo, chuyển mình mạnh mẽ từ quốc gia nhận viện trợ thành bên đóng góp tích cực cho LHQ.

Điều phối viên đặc biệt trân trọng và đánh giá cao những thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81 vừa qua; bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của Việt Nam cũng như các đóng góp thiết thực của Việt Nam cho hòa bình, an ninh, phát triển quốc tế thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác Nam-Nam và chia sẻ kinh nghiệm phát triển. LHQ cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong các nỗ lực cải tổ LHQ và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong chuyển đổi số và quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Bà Pauline Tamesis cũng bày tỏ nhất trí cao với những định hướng hợp tác Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra; khẳng định LHQ ủng hộ và sẵn sàng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trưởng đại diện WHO đánh giá cao ưu tiên phát triển nguồn nhân lực và triển khai Nghị quyết số 72 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Việt Nam, cam kết hỗ trợ củng cố y tế cơ sở, chuyển đổi số y tế và ứng phó các thách thức y tế công cộng.

Trưởng đại diện UNESCO khẳng định hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng AI có đạo đức, công bằng, triển khai Nghị quyết số 71 về giáo dục và thúc đẩy hợp tác văn hóa.

Trưởng đại diện FAO đánh giá cao đóng góp của Việt Nam đối với an ninh lương thực toàn cầu, cam kết hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác Nam-Nam.

Trưởng đại diện UNDP khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu, hoàn thiện chính sách, huy động tài chính cho JETP, thúc đẩy chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực người lao động, doanh nghiệp.

Việt Nam và các tổ chức LHQ sẽ tích cực phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập LHQ vào năm 2027.