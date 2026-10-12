Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ, đại biện phái đoàn EU tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang /TTXVN
Ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp các Đại sứ, đại biện phái đoàn Liên minh châu Âu và các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc