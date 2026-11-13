Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba

Trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam lần lượt đảm nhận vai trò chủ nhà APEC trong 2 năm 2026 và 2027, cuộc đối thoại của các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu, doanh nhân và truyền thông Việt Nam-Trung Quốc đi sâu vào những cơ hội hợp tác trong quá trình xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng trong tương lai.