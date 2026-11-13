Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)