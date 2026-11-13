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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba

Sáng 13/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla - Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tiep-dac-phai-vien-bo-truong-bo-ngoai-giao-cuba-post1148057.vnp