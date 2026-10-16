Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của PETRONAS trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Malaysia trong thời gian qua; đánh giá cao PETRONAS và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài hơn 30 năm qua thông qua những nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các ưu tiên về an ninh năng lượng, phát triển bền vững và phát triển kinh tế của Việt Nam nói riêng cũng như toàn khu vực châu Á nói chung, trở thành đối tác tin cậy, biểu tượng của sự hợp tác gắn kết chiến lược, lâu dài và hiệu quả, vì lợi ích của hai bên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tengku Muhammad Taufik. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc PETRONAS tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng PETRONAS và Petrovietnam vừa ký kết Thỏa thuận liên minh chiến lược, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn từ hợp tác theo từng dự án lên liên minh chiến lược trên toàn chuỗi giá trị năng lượng, góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia; đề nghị hai bên sớm đưa cơ chế điều phối chung vào hoạt động, cụ thể hóa thỏa thuận bằng các dự án, chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật Việt Nam, chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai các dự án; chúc hợp tác giữa PETRONAS và Petrovietnam ngày càng phát triển, là biểu tượng thành công của mối quan hệ Việt Nam-Malaysia.

Ông Tengku Muhammad Taufik cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với các hoạt động hợp tác, các dự án của PETRONAS; thông báo kết quả hợp tác hiệu quả và nhiều triển vọng với các bộ, ngành Việt Nam và Petrovietnam; cho biết PETRONAS mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, cùng Petrovietnam và các đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác, thực hiện tầm nhìn chung, nhất là Thỏa thuận liên minh chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng với giá thành phù hợp, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia, qua đó thực hiện các ưu tiên chung của hai Chính phủ trong lĩnh vực hợp tác này; cho biết PETRONAS mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên cơ sở các hợp đồng dài hạn, đồng thời đề xuất phối hợp với Petrovietnam và các doanh nghiệp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng LNG tại Việt Nam, cũng như phát triển chuỗi giá trị năng lượng mới như điện gió, hydrogen, hệ thống thu hồi và lưu carbon, chuyển giao công nghệ.