Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Airbus International

Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, với hàng trăm nghìn người bị xử lý trong chín tháng đầu năm 2026. Chiến dịch không chỉ nhắm vào quan chức cấp cao mà còn hướng đến hoàn thiện cơ chế giám sát và phòng ngừa sai phạm.