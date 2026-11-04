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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Airbus International

Chiều 4/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International - tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực hàng không thương mại, quốc phòng, vũ trụ và sản xuất công nghiệp.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tiep-chu-tich-tap-doan-airbus-international-post1146159.vnp