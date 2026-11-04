Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Airbus International

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Tập đoàn Airbus International. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)