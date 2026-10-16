Kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn PETRONAS

Sáng 16/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS).

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS) phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS) phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tiep-chu-tich-kiem-tong-giam-doc-tap-doan-petronas-post1394729.html