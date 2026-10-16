Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn PETRONAS

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Ông Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS) phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc