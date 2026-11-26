Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP - Ảnh: CP

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt đánh giá cao việc thúc đẩy đối thoại giữa CPTPP với ASEAN và EU, đây là cơ hội để kết nối các khu vực kinh tế năng động, củng cố lòng tin và mở rộng không gian hợp tác.

Thủ tướng cũng nêu rõ, trong quá trình phát triển mới, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các thành viên CPTPP và EU.

Ghi nhận, đánh giá cao những chia sẻ, đề xuất của Cao ủy EU và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP, Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh kinh tế và thương mại quốc tế có nhiều biến động, việc tăng cường đối thoại giữa các đối tác cùng đề cao thương mại mở và dựa trên luật lệ càng có ý nghĩa thiết thực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng nhận thấy trong thời gian qua CPTPP đã có nhiều bước phát triển mới như gia tăng số lượng thành viên - Ảnh: CP

Nhấn mạnh thêm một số định hướng của CPTPP trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy thương mại mở, dựa trên luật lệ và củng cố hệ thống thương mại đa phương với WTO ở vị trí trung tâm; ủng hộ nâng cấp và mở rộng Hiệp định trên cơ sở đồng thuận, bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực thi, quan trọng nhất là mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường kết nối và hợp tác giữa CPTPP với các đối tác, đặc biệt là ASEAN và EU; chú trọng nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, tận dụng tối đa các tiềm năng bổ trợ lẫn nhau giữa các nước CPTPP, ASEAN và EU, nhất là trong các lĩnh vực kết nối chuỗi cung ứng, thương mại và đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cam kết của CPTPP, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP chia sẻ, đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua - Ảnh: CP

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn Cao ủy và các Bộ trưởng tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước với Việt Nam trên các lĩnh vực; ủng hộ, đồng hành với Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định.

Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết quốc tế; tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của CPTPP, đóng góp vì lợi ích chung của tất cả các thành viên; tiếp tục cải cách mạnh mẽ khuôn khổ pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành viên CPTPP và EU đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP đã chia sẻ, đánh giá về kết quả hợp tác thời gian qua, cũng như định hướng phát triển của CPTPP và triển vọng tăng cường kết nối với EU trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước thành viên CPTPP - Ảnh: CP

Thống nhất cao với các ý kiến của Thủ tướng, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn vui mừng trước những thành tựu hợp tác thời gian qua, khẳng định các nước coi trọng quan hệ, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ CPTPP cũng như các lĩnh vực hợp tác song phương, đặc biệt là về thương mại, kinh tế, đầu tư. Đại diện các nền kinh tế APEC khẳng định ủng hộ và kỳ vọng Việt Nam sẽ đảm nhận thành công trọng trách, vai trò chủ nhà trong năm APEC 2027.

Đánh giá hai bên có những ưu tiên tương đồng, Cao ủy EU khẳng định EU coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), đề nghị tận dụng tốt hơn nữa các cơ chế hợp tác này để thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực.