Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Bộ Tài chính hai nước hoàn tất đàm phán và chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - tài chính hợp tác, tiếp tục làm sâu sắc hơn khuôn khổ Đối tác chiến lược về tài chính xanh được thiết lập nhân chuyến thăm của Thủ tướng Luxembourg đến Việt Nam năm 2023.

Việt Nam đánh giá cao vai trò của Luxembourg tại khu vực và trên thế giới, đặc biệt với thế mạnh và tiềm năng trong các lĩnh vực về tài chính xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo…, những lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu và ưu tiên cao mở rộng hợp tác. Việt Nam hoan nghênh sự quan tâm ngày càng cao của Luxembourg dành cho khu vực Đông Nam Á; vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ Luxembourg dành cho Việt Nam thời gian qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth.

Thủ tướng ghi nhận hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Luxembourg tại Việt Nam, tuy số lượng còn khiêm tốn nhưng quy mô dự án lớn, tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm thúc đẩy, trong đó có thông tin truyền thông, công nghiệp chế biến, chế tạo…

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp triển khai thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược về tài chính xanh năm 2023, Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính vừa ký, Nghị định thư hai bên ký năm 2020 về hợp tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể, ưu tiên các lĩnh vực tài chính bền vững, thị trường vốn, quản lý quỹ, fintech, đào tạo và nâng cao năng lực, quản lý giám sát khu vực tài chính - ngân hàng.

Quang cảnh cuộc tiếp.

Cùng với đó, tăng cường kết nối dòng vốn từ Luxembourg và châu Âu với Việt Nam; Luxembourg khuyến khích các quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp tăng phân bổ vốn dài hạn vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực hạ tầng chiến lược thiết yếu, năng lượng tái tạo, công nghệ, logistics, fintech, tài sản mã hóa, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và đô thị xanh. Chính phủ Luxembourg hỗ trợ Việt Nam phát triển các công cụ tài chính xanh, huy động vốn cho chuyển đổi xanh, tài chính bền vững thông qua Cơ quan Chuyển giao công nghệ tài chính Luxembourg.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam; Luxembourg chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, quản lý quỹ, quản lý tài sản, tài chính xanh và giám sát tài chính, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, kết nối các định chế tài chính Luxembourg với hệ sinh thái Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, khuyến khích các tổ chức này tham gia ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư; Luxembourg tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tiếp tục cụ thể hóa nội hàm Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, khoáng sản… và hợp tác với Ngân hàng Đầu tư châu Âu.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và trong khuôn khổ quan hệ ASEAN - EU; cùng thúc đẩy tăng trưởng xanh, tài chính bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu, nhất là biến đổi khí hậu và biến động kinh tế - tài chính quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Luxembourg với ASEAN; mong Luxembourg tiếp tục ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam - EU và quan hệ EU - ASEAN.

Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth cho biết, Luxembourg có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua hợp tác từ các trung tâm tài chính, các quỹ đầu tư, hợp tác tài chính xanh và các lĩnh vực khác, cũng như thắt chặt quan hệ với EU.

Đánh giá cao Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, ông Gilles Roth cho rằng, hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực, nhất là về lập pháp, đào tạo nhân lực, tài chính - ngân hàng, huy động nguồn vốn tư nhân, với các kế hoạch hành động cụ thể. Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những nội dung, lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập, đặc biệt là hợp tác về chứng khoán, phát hành trái phiếu, hạ tầng giao thông, tài chính số, blockchain…