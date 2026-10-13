Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Ảnh: VGP.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone đang thăm chính thức Việt Nam, tham dự Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5.

Chào mừng Đại tướng Khamlieng Outhakaisone cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào sang thăm Việt Nam và dự các hoạt động hợp tác quốc phòng ba nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua; tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng ổn định, phồn vinh và phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, tăng cường tin cậy, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Khamlieng Outhakaisone sẽ góp phần cụ thể hóa sâu sắc hơn nội hàm "gắn kết chiến lược" giữa hai Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác, củng cố tin cậy chính trị - chiến lược, tăng cường chia sẻ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, phối hợp nâng cao năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong công tác chính trị, xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Khamlieng Outhakaisone chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng.

Đại tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng; cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hỗ trợ quý báu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng và khả năng tự lực, tự chủ của Lào.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone đánh giá quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng. Ảnh: VGP.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone khẳng định Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và thỏa thuận giữa hai Bộ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Đại tướng nhấn mạnh, dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, quan hệ đặc biệt Lào - Việt sẽ luôn bền vững, được hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp.

Trên tinh thần đó, hai bên sẽ phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết Hữu nghị 2027" kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: VGP.

Cũng trong ngày 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và các hoạt động tại Việt Nam lần này của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha, thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết, hữu nghị và gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ, Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và không ngừng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược; coi trọng đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo chuyên ngành và ngôn ngữ của nhau; thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, kết nối hạ tầng biên giới, cửa khẩu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước, trong đó có doanh nghiệp quốc phòng, mở rộng hợp tác; tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha chúc mừng những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Campuchia vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Về hợp tác quốc phòng, Đại tướng Tea Seiha cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam thời gian qua trong công tác đào tạo và khám chữa bệnh. Ảnh: VGP.

Về hợp tác quốc phòng, Đại tướng Tea Seiha cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam thời gian qua trong công tác đào tạo và khám chữa bệnh; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thoả thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, nhất là các nội dung liên quan đến tham vấn chính sách, hợp tác hậu cần, trao đổi và giao lưu sĩ quan trẻ.

Hai bên cũng sẽ phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong “Năm Hữu nghị 2027” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Campuchia và Việt Nam.

Thu Thảo