Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng và Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được thời gian qua; gửi lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I; hoàn thành mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2050.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ lịch sử truyền thống và gắn bó lâu đời, được vun đắp bằng công sức và xương máu của nhiều thế hệ. Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" Việt Nam – Campuchia.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tích cực, thực chất trên các lĩnh vực. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh khẳng định vai trò trụ cột. Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng, kim ngạch thương mại hai chiều 8 tháng đầu năm 2026 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Hợp tác giáo dục, văn hóa - xã hội, giao lưu nhân dân ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đánh giá chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa thiết thực để cơ quan thanh tra hai nước trao đổi kinh nghiệm và thống nhất các định hướng, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, thực chất giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia trong thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các bộ ngành hai nước, trong đó có hai cơ quan thanh tra đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật, phòng ngừa và cảnh báo vi phạm, phục vụ người dân và doanh nghiệp ở mỗi nước, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam và Campuchia.

Thông tin về cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của Việt Nam thời gian qua, trong đó có sắp xếp tổ chức bộ máy thanh tra, Thủ tướng cho biết Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tích cực triển khai, cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là trong kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng đề nghị thời gian tới, trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia thường xuyên trao đổi, phối hợp rà soát, đánh giá kết quả và thúc đẩy hơn nữa hợp tác; duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra đối với những lĩnh vực có liên quan đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai bên; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; hợp tác ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực thanh tra…

Về phần mình, Bộ trưởng Thanh tra Campuchia Sok Soken cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời tiếp; chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng chúc mừng Quốc khánh lần thứ 81 của Việt Nam, những thành quả từ sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những thành tựu lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đất nước và đang tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cũng như các mục tiêu chiến lược, trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Ông Sok Soken khẳng định các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam – Campuchia.

Thông tin tới Thủ tướng về kết quả chuyến công tác lần này, Bộ trưởng Sok Soken đánh giá cao những thành tựu của Thanh tra Chính phủ Việt Nam và trân trọng cảm ơn các hoạt động hợp tác, hỗ trợ hiệu quả đối với Bộ Thanh tra Campuchia thời gian qua. Bộ Thanh tra Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Thanh tra Chính phủ Việt Nam, nhất là những nội dung, lĩnh vực mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến. Bộ trưởng mong Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ủng hộ để hợp tác giữa hai cơ quan đạt được những thành quả lớn hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tích cực vào kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước./.