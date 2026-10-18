Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thực hiện loạt giải pháp để giảm giá nhà và bất động sản

Chiều 18/10, phát biểu tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ vào chiều 18/10. Ảnh: Media Quốc hội.

Qua đánh giá kết quả 9 tháng, một trong những chuyển biến tích cực, đáng chú ý là sự thay đổi rõ nét về tư duy, nhận thức, trách nhiệm và phương pháp làm việc của các cấp, các ngành. Nhiều địa phương chủ động bố trí, điều chuyển cán bộ; lãnh đạo trực tiếp làm việc, đôn đốc những sở, ngành, đơn vị chậm tiến độ.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững phải gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết nếu lạm phát tăng cao, thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Vì vậy, tăng trưởng cao phải dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong điều hành năm 2027, với trọng tâm tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đề cập khả năng lan tỏa thành quả tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng, hiệu quả đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm cần có thời gian để phát huy. Khi các dự án đường bộ, đường sắt, cầu, cảng biển hoàn thành và đưa vào khai thác, chi phí của nền kinh tế, đặc biệt là giảm chi phí logistics, sẽ giảm, qua đó mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục tạo động lực tăng trưởng trong những năm tới.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Thủ tướng nhấn mạnh là thực hiện chỉ đạo của Trung ương, là chỉ đạo phải giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế.

Ví dụ đối với đất đai và bất động sản, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang triển khai các giải pháp quyết liệt phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhằm tăng nguồn cung, góp phần giảm giá nhà, nhất là căn hộ chung cư. Cùng với đó, việc sửa đổi Luật Đất đai theo hướng tăng cường vai trò điều tiết, quyết định giá đất của Nhà nước, chắc chắn giá đất và giá bất động sản sẽ giảm.

Trong lĩnh vực xăng dầu, Chính phủ tiếp tục kiểm soát giá, đồng thời sửa đổi quy định về kinh doanh xăng dầu theo hướng cắt giảm khâu trung gian và những chi phí bất hợp lý. Thủ tướng nhấn mạnh, giá xăng dầu phải vận hành theo thị trường, nhưng cần hạn chế các khoản phụ thu, chi phí trung gian làm tăng giá bán.

Đối với thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo kiên quyết xử lý các vi phạm, tiêu cực, đặc biệt là tình trạng chi phí trung gian lớn khiến người bệnh phải chịu giá cao. Tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, hướng tới cắt giảm khâu trung gian, giúp người dân tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý....

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều yếu tố khó dự báo, công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và có dư địa để ứng phó với những tình huống phát sinh. Chính phủ sẽ thường xuyên báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, Thủ tướng mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn, đóng góp ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành, qua đó nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.