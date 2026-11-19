Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 19/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đánh giá kết quả năm 2026, Thủ tướng ghi nhận công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đặc biệt, phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là trọng tâm, xuyên suốt.

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ THỂ CHẾ MỚI, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN TĂNG TRƯỞNG

Theo Thủ tướng, việc thể chế hóa và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng được thực hiện nhanh, kỹ lưỡng, hiệu quả. Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành thông suốt; nhiều khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Những kết quả này góp phần hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ ở một số nơi, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng; việc phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo còn hạn chế.

Thủ tướng nhấn mạnh việc khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm có thể tạo tác động nhanh, mạnh; đồng thời yêu cầu khuyến khích, ủng hộ những địa phương có cách làm năng động, sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ ba của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Về nhiệm vụ năm 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng bám sát Kết luận của Bộ Chính trị, xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo từng lĩnh vực, từng thời điểm; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, đồng thời xử lý dứt điểm những hạn chế, tồn tại.

Trọng tâm trước hết là thúc đẩy tăng trưởng ở từng ngành, từng khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số xuyên suốt nhiệm kỳ.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ thể chế, chính sách, pháp luật mới nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, khó khăn, huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển.

Trong đó, cần chuẩn bị kỹ để triển khai hiệu quả các luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai.

Đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; giải quyết các vấn đề về nhân lực, cán bộ, nguồn lực, cơ sở vật chất, xây dựng vị trí việc làm, tạo điều kiện để chính quyền địa phương vận hành hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, trực tuyến, liên thông; nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

"Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng, xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận rất lớn, cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì", Thủ tướng nhấn mạnh.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ, THÚC ĐẨY CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Nhấn mạnh yêu cầu huy động nguồn lực lớn cho phát triển, Thủ tướng đề nghị các phong trào thi đua phải khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, huy động vốn cho sản xuất và các hoạt động phát triển kinh tế.

Các phong trào cần gắn với triển khai dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đặc biệt, cần thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, sớm hình thành những sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Các đại biểu tham dự Phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đối với Năm APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua không chỉ tập trung vào thời điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc vào tháng 11/2027 mà cần triển khai rộng khắp, góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Qua đó, lan tỏa hình ảnh Việt Nam ổn định, thân thiện, đoàn kết, chân thành, cởi mở, sẵn sàng hợp tác và đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề khu vực, quốc tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, nhất là hỗ trợ nhà ở cho người có công và gia đình chính sách, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027.

Thủ tướng lưu ý công tác khen thưởng phải hướng đến những người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và các tập thể, cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu; bảo đảm khen thưởng thực chất, đúng đối tượng, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo; phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo thông báo kết luận để trình ban hành theo quy định. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2027, xác định rõ đầu mối, sản phẩm và thời hạn thực hiện.

Các thành viên Hội đồng, bộ, ngành và cơ quan liên quan được yêu cầu triển khai ngay những nhiệm vụ đã thống nhất, tạo chuyển biến thực chất trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2027.