Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thanh niên cần tham gia xử lý những bài toán lớn của đất nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: CP

Thanh niên đạt nhiều thành tích ấn tượng

Theo đó, phát biểu kết luận Chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026” có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm” (chiều 15/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, với sự quan tâm của Đảng, cả hệ thống chính trị, thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rất quan trọng và toàn diện; trong đó nổi bật là, thanh niên đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, khởi nghiệp.

Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ gần 68% so với năm 2025, lọt vào Top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á. Qua đó, đóng góp về chất cho tăng trưởng cao và bền vững, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất, đời sống, tăng cường năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, thanh niên tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm sáng nổi bật là các "concert quốc gia" và sự bùng nổ của các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân gian với đương đại do các nghệ sĩ trẻ thực hiện, thu hút hàng triệu lượt xem và giành nhiều giải thưởng quốc tế; qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Triển khai tích cực Đề án "Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029".

Thanh niên cũng sẵn sàng xung kích bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong công tác tình nguyện, thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia và đóng góp tích cực vào nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế quan trọng...

Quang cảnh Chương trình: CP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá như: Một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, đặc biệt là trách nhiệm trước tương lai dân tộc, tương lai đất nước, khát vọng cống hiến cho quá trình phát triển của xã hội, của đất nước.

Cùng với đó là xu thế lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội và tới đây, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ là xu thế lạm dụng, phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo.

Một vấn đề khác là trình độ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao và sự chuyển dịch mạnh mẽ của cơ cấu thị trường lao động khi một số ngành sẽ không còn nữa và rất nhiều ngành mới xuất hiện...

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên. Ảnh: CP

Thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt xu thế phát triển

Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên phải có định hướng, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt xu thế phát triển, bám sát tình hình, nhận diện được những vấn đề đặt ra đối với mình để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thanh niên cần xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để chủ động ứng phó tình hình, bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao chủ đề của chương trình đối thoại, song Thủ tướng lưu ý thêm, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà phải là tăng trưởng cao và bền vững, tạo việc làm trong những lĩnh vực mới, tăng cường tri thức cho các bạn trẻ để tham gia thị trường lao động đang chuyển dịch rất mạnh mẽ.

Các đại biểu dự Chương trình. Ảnh: CP

Thủ tướng cho rằng, thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể; như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực công thương, tăng năng suất, hiệu quả, phòng ngừa sâu bệnh, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế…

"Chính phủ đang thay đổi rất mạnh mẽ cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tập trung vào kết quả cuối cùng. Tất cả các công việc đều phải xác định rõ mục tiêu, kết quả đầu ra, nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, ai làm, ai phối hợp, cuối cùng kết quả là gì và khi nào có, kết quả đó đóng góp cho đất nước cụ thể được lượng hóa như thế nào. Các bạn thanh niên cũng phải như vậy, phải trả lời được câu hỏi những sản phẩm của mình đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước như thế nào", Thủ tướng chia sẻ.

Đồng thời, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp. Trung ương đã có Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trên các lĩnh vực; Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để thực hiện.