Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thanh niên cần tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên, chiều 15/10. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu dẫn chứng, những năm vừa qua các kỹ sư, nhà khoa học, doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã có nhiều đóng góp tiên phong vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, Fintech, blockchain...

PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA THẾ HỆ TRẺ

Đặc biệt, các startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ số với quy mô đầu tư lên tới hàng chục triệu USD. Nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước.

Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ gần 68% so với năm 2025, lọt vào Top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á. Qua đó, đóng góp về chất cho tăng trưởng cao và bền vững, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất, đời sống, tăng cường năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, thanh niên cũng tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm sáng nổi bật là các "concert quốc gia" và sự bùng nổ của các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân gian với đương đại do các nghệ sĩ trẻ thực hiện, thu hút hàng triệu lượt xem và giành nhiều giải thưởng quốc tế. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Các sáng kiến sử dụng năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn do thanh niên khởi xướng dần được nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá. Một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, đặc biệt là trách nhiệm trước tương lai của dân tộc, đất nước, khát vọng cống hiến cho quá trình phát triển.

Cùng với đó, xu thế lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội. "Đây là hai mặt của một vấn đề. Chúng ta dùng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để đóng góp vào thực thi nhiệm vụ, nhưng nếu lạm dụng quá mức thì sẽ cản trở sáng tạo, suy nghĩ, tìm tòi", Thủ tướng bày tỏ.

Ông cho rằng, đây là vấn đề chung nhưng lực lượng thanh niên là những người tiếp cận rất nhanh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, vì vậy cần hết sức lưu ý.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Một vấn đề khác là trình độ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao và sự chuyển dịch mạnh mẽ của cơ cấu thị trường lao động, khi một số ngành sẽ không còn nữa và rất nhiều ngành mới xuất hiện.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học - công nghệ, khởi nghiệp chưa có sự đột phá. Nguồn lực huy động, bố trí cho các nhiệm vụ phát triển thanh niên còn hạn chế...

TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NHẤT CHO THANH NIÊN

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Yêu cầu thu hẹp khoảng cách công nghệ so với các quốc gia tiên tiến, cùng sự biến động không ngừng của thị trường lao động, đang đặt ra sự cần thiết, cấp bách phải xây dựng và phát triển một nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá, kỹ năng toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt xu thế phát triển, bám sát tình hình, nhận diện được những vấn đề đặt ra đối với mình để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thủ tướng lưu ý, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà là tăng trưởng cao và bền vững, tạo việc làm trong những lĩnh vực mới, tăng cường tri thức cho người trẻ để tham gia thị trường lao động đang chuyển dịch rất mạnh mẽ.

Thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể, như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh, tăng năng suất, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế…

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ thanh niên về tạo việc làm, khởi nghiệp.

Về vấn đề nhà ở, Chính phủ cũng đang trình Quốc hội Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự kiến sẽ có những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó hỗ trợ người trẻ thuê nhà, mua nhà với chi phí phù hợp mà không mất quá nhiều nguồn lực.

"Những cơ chế, chính sách tới đây về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống", Thủ tướng nói. Chính phủ sẽ chỉ đạo để kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở, giá thị trường bất động sản, nhất là đối với phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội, không để gia tăng những bất hợp lý, mà sẽ đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, thanh niên là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình.

Thanh niên Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.