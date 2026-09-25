Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi Bệnh viện K

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

Tại Khoa Nội nhi của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Thủ tướng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Trần Minh

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

Những ngày qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang trong chương trình công tác nước ngoài, nhưng qua các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi các phần quà Trung thu tặng các bệnh nhi, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục.

Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ về tình hình điều trị, thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi tại Khoa Nội nhi; mong các em tiếp tục cố gắng và mong cha mẹ, người nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc, động viên tinh thần các em, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ và phối hợp với bệnh viện để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi. Ảnh: Trần Minh

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi. Ảnh: Trần Minh

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi. Ảnh: Trần Minh

Thủ tướng thăm, chúc sức khoẻ bệnh nhi. Ảnh: Trần Minh

Thay mặt bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế đối với hoạt động của bệnh viện, các bệnh nhân nói chung và các bệnh nhi nói riêng đang điều trị.

Sự thăm hỏi, động viên và những phần quà Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên đối với các bệnh nhi cùng gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp này và thêm động lực trong quá trình điều trị.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước trong khám, chữa bệnh ung bướu, thời gian qua Bệnh viện K đã đẩy mạnh công tác chuyên môn, đưa vào vận hành máy xạ trị và nhiều trang thiết bị hiện đại, có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà, chúc sức khoẻ bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Trần Minh

Bệnh viện cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi chuyên môn, tổ chức hội thảo quốc tế thu hút chục chuyên gia đầu ngành trên thế giới đến Việt Nam tham dự. Dự kiến tháng 11 tới đây, hơn 100 chuyên gia quốc tế về ung thư sẽ tham dự hội nghị quốc tế do Bệnh viện K tổ chức tại Hà Nội.

Bệnh viện K hiện có 3 cơ sở trên địa bàn TP. Hà Nội. Mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận khám khoảng 500.000 người bệnh, điều trị gần 70.000 bệnh nhân.

Bệnh viện K là nơi điều trị đa mô thức duy nhất của miền Bắc. Khác với tất cả các trung tâm nhi, tại Khoa Nội nhi bên cạnh bác sĩ điều trị chuyên khoa còn có có bác sĩ chuyên về tâm lí đến thăm, trao đổi với bệnh nhân và gia đình; có bác sĩ đinh dưỡng đến hướng dẫn cho các bệnh nhân, gia đình về chế độ dinh dưỡng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà, trò chuyện với bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Trần Minh

Với các bệnh nhi, song song với điều trị chuyên môn, Bệnh viện chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho các em, nhất là những em phải điều trị trong thời gian dài.

Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên, trong đó có các hoạt động vui Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu, giúp các em có cơ hội duy trì việc học tập, sinh hoạt và có thêm động lực trong quá trình điều trị.

Nhận phần quà từ tay Thủ tướng, nhiều phụ huynh không giấu được giọt nước mắt xúc động trước sự sẻ chia kịp thời, thiết thực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay trong ngày Tết đoàn viên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Trần Minh

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: Trần Minh

Thay mặt các bệnh nhi, bé Phạm Minh Châu, 11 tuổi, quê Hưng Yên (đang điều trị u não tại Bệnh viện K) cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tặng quà các em nhân dịp Tết Trung thu, cũng như cảm ơn sự chăm sóc, điều trị tận tình của các y bác sĩ tại bệnh viện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các y, bác sĩ của Bệnh viện K. Ảnh: Trần Minh