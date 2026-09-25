Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung Thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, sáng 25/9/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, động viên các bệnh nhân thiếu niên, nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, thành phố Hà Nội.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) ​

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tham-tang-qua-trung-thu-cho-benh-nhi-tai-benh-vien-k-post1138321.vnp