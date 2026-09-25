Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao phần quà ý nghĩa, tình cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi tại bệnh viện, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các cháu. Thủ tướng cũng đã tới động viên, tặng quà cho các bệnh nhi tại hai phòng điều trị, góp phần mang đến cho các cháu niềm vui, tình cảm trong dịp Tết truyền thống của các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Trong không khí ấm áp của ngày Tết Trung thu, Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, việc điều trị và đời sống của các cháu thiếu niên, nhi đồng; chia sẻ với những khó khăn mà các em và gia đình đang trải qua. Thủ tướng chúc các cháu luôn mạnh khỏe, tích cực điều trị, sớm bình phục, trở về với gia đình, thầy cô và bạn bè; mong muốn các cháu luôn giữ tinh thần lạc quan, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi thơ; đồng thời chia sẻ, động viên các bậc cha mẹ nỗ lực đồng hành cùng các cháu trong quá trình điều trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Trao đổi với các y bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là các bệnh nhi, luôn ưu tiên nguồn lực lớn cho lĩnh vực y tế, đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, luôn xác định việc chăm sóc, điều trị và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhi, là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bệnh viện cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vui Tết Trung thu, góp phần động viên các em và gia đình trong quá trình điều trị.