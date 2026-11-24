Cùng đi có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Tại hai bệnh viện, Thủ tướng thăm hỏi người bị thương, động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu ngành Y tế tập trung cứu chữa, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Y tế thăm hỏi người bị nạn sau vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: HNM

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ nổ, ngành Y tế đã huy động 9 xe cấp cứu và 36 cán bộ y tế đến hiện trường. Tính đến 13h ngày 24/11, Sở ghi nhận 6 người tử vong và 10 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Ngành Y tế Hà Nội tiếp tục duy trì các kíp cấp cứu tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Theo công điện, vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 tại một cửa hàng ăn uống trên địa bàn phường Đống Đa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình người bị nạn. Ảnh: HNM

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường, đồng thời triển khai biện pháp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn cho người dân. Các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần, giúp gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa các nạn nhân.