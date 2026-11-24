Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên người nhà nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên người nhà nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)