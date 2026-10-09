Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, làm việc với Công ty Unitel tại Lào

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom (Unitel). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đón tiếp Thủ tướng tại trụ sở chính của Unitel có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); lãnh đạo Unitel cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Unitel tại Lào.

Báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Unitel cho biết qua 17 năm hoạt động tại Lào, Unitel đã xây dựng nền tảng hạ tầng viễn thông rộng khắp, phủ sóng 100% dân số và 95% lãnh thổ, duy trì khoảng 57% thị phần viễn thông. Unitel đã góp phần đưa tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông từ 18% lên 100% dân số, đưa hạ tầng viễn thông của Lào vươn lên ngang tầm khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, Unitel cũng đã tạo công ăn việc làm cho hơn 30.000 lao động, nhiều hơn bất kỳ doanh nghiệp nào tại Lào. Unitel đã thực hiện nhiều chương trình xã hội với tổng giá trị tài trợ hơn 41 triệu USD, bao gồm cung cấp Internet miễn phí cho gần 1.000 trường học, đào tạo hàng trăm nhân sự chất lượng cao về công nghệ thông tin - viễn thông cho Lào, hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khi đến thăm Công ty Star Telecom (Unitel). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hiện ví điện tử U-money của Unitel đã có hơn 1,8 triệu khách hàng đăng ký với hơn 25.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, giúp cán bộ công chức tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa nhận lương và các chế độ chính sách hằng tháng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Unitel tăng 25,2%, lợi nhuận tăng 6,8% và đóng góp ngân sách nhà nước Lào tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2025.

Sau gần 20 năm hoạt động tại Lào, Viettel xác định kinh doanh quốc tế là lĩnh vực mũi nhọn chiến lược, dự kiến đóng góp tới 70-80% vào mức tăng trưởng hai con số của Viettel trong những năm tới. Viettel mới đây đã chính thức mở rộng thị trường sang Cộng hòa Dominicana và dự kiến sẽ khai trương kinh doanh trong tháng 10/2027.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm và làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu của Unitel trong suốt thời gian qua, đồng thời nêu rõ Unitel đã trở thành doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số hàng đầu của Lào, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn Lào và giúp nâng cao đời sống người dân Lào; Unitel đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, trở thành đơn vị dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi số của Lào.

Đây là những đóng góp rất có ý nghĩa trong tiến trình ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, rút ngắn khoảng cách phát triển. Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ số, hoàn thiện dữ liệu số của các bộ, ngành, địa phương. Viettel là một trong những doanh nghiệp hàng đầu đi cùng Chính phủ trong tiến trình này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá rất cao tinh thần lao động hăng say của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Unitel; nhấn mạnh Unitel cần phải quyết tâm cao nhất để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, đóng góp cho sự phát triển hai nước Việt Nam - Lào. Quá trình kinh doanh, Unitel phải luôn gắn trách nhiệm với xã hội sở tại để thành công của Unitel luôn gắn liền với sự phát triển của đất nước. Đây là cách làm cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Viettel/Unitel tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn Lào; lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm nền tảng, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước Lào và coi sự phát triển của công ty gắn liền sự phát triển của đất nước bạn Lào; tiên phong phát triển chuyển đổi số, xây dựng xã hội số và trở thành đối tác công nghệ tin cậy của Chính phủ Lào, cũng như các bộ, ngành, địa phương của Lào.

Unitel cần tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của Lào. Unitel không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ đơn thuần, mà phải cùng Chính phủ Lào tham gia giải quyết những bài toán lớn đang đặt ra đối với nền kinh tế, đóng góp quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Lào.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Unitel cũng cần quyết liệt đổi mới sáng tạo, đi đầu trong các lĩnh vực như AI, trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính số, điện toán đám mây, logistics số, tạo sản phẩm lâu dài và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào, tạo điều kiện cho cán bộ Lào làm chủ công nghệ và quản trị.

Theo Thủ tướng, Unitel cần tiếp tục làm tốt hơn nữa trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo ở vùng sâu, vùng xa và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Lào và góp phần vun đắp để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào phát triển thực chất đi vào chiều sâu đúng như chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào.