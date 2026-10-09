Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, làm việc với Công ty Unitel

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 9/10, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm và làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel), liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) của Việt Nam và Công ty Lao Asia Telecom của Lào.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo Unitel cho biết sau 17 năm hoạt động tại Lào, doanh nghiệp đã xây dựng hạ tầng viễn thông rộng khắp, phủ sóng 100% dân số và 95% lãnh thổ, duy trì khoảng 57% thị phần.

Unitel góp phần nâng tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông từ 18% lên 100%, đưa hạ tầng viễn thông Lào phát triển ngang tầm khu vực và thế giới. Doanh nghiệp đã tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động, đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị tài trợ hơn 41 triệu USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu Unitel đạt được, khẳng định doanh nghiệp đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ số hàng đầu tại Lào, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân nước bạn. Unitel cũng là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi số tại Lào.

Thủ tướng yêu cầu Viettel và Unitel kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật Lào, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nước bạn; đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng xã hội số và trở thành đối tác công nghệ tin cậy của Chính phủ Lào cùng các bộ, ngành, địa phương./.