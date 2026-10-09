Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel) tại Lào

Đón tiếp Thủ tướng tại trụ sở Unitel có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; lãnh đạo Unitel cùng đông đảo cán bộ, nhân viên công ty tại Lào.

Unitel khẳng định vai trò doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số hàng đầu tại Lào

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Unitel cho biết, sau 17 năm hoạt động tại Lào, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông rộng khắp, phủ sóng 100% dân số và 95% lãnh thổ, duy trì khoảng 57% thị phần viễn thông. Qua đó, Unitel góp phần nâng tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông từ 18% lên 100%, đưa hạ tầng viễn thông của Lào phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Không chỉ đóng góp vào sự phát triển của ngành viễn thông, Unitel còn tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động, trở thành một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn về việc làm tại Lào. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị tài trợ hơn 41 triệu USD, trong đó có cung cấp Internet miễn phí cho gần 1.000 trường học, đào tạo hàng trăm nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế, đồng thời giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Giang, Báo Nhân dân)

Trong lĩnh vực tài chính số, ví điện tử U-money hiện có hơn 1,8 triệu khách hàng đăng ký, với mạng lưới hơn 25.000 điểm giao dịch trên toàn quốc. Dịch vụ góp phần thúc đẩy thanh toán số, hỗ trợ cán bộ, công chức tại nhiều địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, tiếp cận thuận lợi hơn với việc nhận lương và các chế độ chính sách hằng tháng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Unitel tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu công ty tăng 25,2%, lợi nhuận tăng 6,8% và đóng góp ngân sách tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với Viettel, sau 20 năm phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế, tập đoàn xác định đây là một trong những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược, dự kiến đóng góp 70-80% vào mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Mới đây, Viettel đã chính thức mở rộng hoạt động sang thị trường Cộng hòa Dominica, dự kiến khai trương kinh doanh vào tháng 10/2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo Unitel. ((Ảnh: Thanh Giang, Báo Nhân dân)

Gắn phát triển doanh nghiệp với sự phát triển của đất nước Lào

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu Unitel đạt được trong suốt quá trình hoạt động tại Lào. Thủ tướng nhấn mạnh, Unitel đã vươn lên trở thành doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số hàng đầu tại nước bạn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của Lào.

Theo Thủ tướng, Unitel không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Những đóng góp của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số của các bộ, ngành, địa phương. Trong tiến trình đó, Viettel là một trong những doanh nghiệp hàng đầu đồng hành cùng Chính phủ, phát huy năng lực công nghệ và kinh nghiệm triển khai thực tiễn.

Đánh giá cao tinh thần lao động, sáng tạo và nỗ lực vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Unitel, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình kinh doanh, Unitel luôn gắn hiệu quả hoạt động với trách nhiệm xã hội tại nước sở tại; thành công của doanh nghiệp cần gắn liền với sự phát triển của đất nước và đời sống nhân dân Lào. Đây là phương châm cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Viettel và Unitel tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, doanh nghiệp cần tiếp tục kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững và tuyệt đối tuân thủ pháp luật Lào; lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm nền tảng để nâng cao đóng góp ngân sách, đồng thời gắn sự phát triển của công ty với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn.

Cùng với đó, Unitel cần phát huy vai trò tiên phong trong phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng xã hội số tại Lào; từng bước trở thành đối tác công nghệ tin cậy của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp dịch vụ mà còn đồng hành cùng Chính phủ Lào giải quyết những bài toán lớn của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Unitel quyết liệt đổi mới sáng tạo, đi đầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính số, điện toán đám mây và logistics số; chú trọng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ có giá trị lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển của Lào.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh doanh và công nghệ, Unitel cần quan tâm hơn nữa đến đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên người Lào từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu vào quá trình vận hành, phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ giáo dục, y tế và người nghèo, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Những kết quả đạt được sau 17 năm hoạt động tại Lào là nền tảng quan trọng để Unitel tiếp tục phát triển, mở rộng đóng góp cho nền kinh tế nước sở tại, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới.