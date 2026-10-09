Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại diện Viettel đón tiếp Thủ tướng tại trụ sở Unitel có Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo Unitel cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Unitel tại Lào.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Unitel cho biết, qua 17 năm hoạt động tại Lào, Unitel đã xây dựng nền tảng hạ tầng viễn thông rộng khắp, phủ sóng 100% dân số và 95% lãnh thổ, duy trì khoảng 57% thị phần viễn thông. Unitel đã góp phần đưa tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông từ 18% lên 100% dân số, đưa hạ tầng viễn thông của Lào vươn lên ngang tầm khu vực và thế giới.

Unitel tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động, nhiều hơn bất kỳ doanh nghiệp nào tại đất nước Triệu Voi. Doanh nghiệp đã thực hiện nhiều chương trình xã hội với tổng giá trị tài trợ hơn 41 triệu USD, bao gồm cung cấp Internet miễn phí cho gần 1.000 trường học, đào tạo hàng trăm nhân sự chất lượng cao về công nghệ thông tin-viễn thông cho Lào, hỗ trợ xây dựng trường học, trạm y tế và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai.

Ví điện tử U-money hiện có hơn 1,8 triệu khách hàng đăng ký với hơn 25.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, giúp cán bộ công chức tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa nhận lương và các chế độ chính sách hằng tháng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty tăng 25,2%, lợi nhuận tăng 6,8% và đóng góp ngân sách tăng 15,3% so cùng kỳ năm trước.

Sau 20 năm, Viettel xác định kinh doanh quốc tế là lĩnh vực mũi nhọn chiến lược, dự kiến đóng góp tới 70-80% vào mức tăng trưởng hai con số của Viettel trong những năm tới. Mới đây, Viettel đã chính thức mở rộng sang thị trường Cộng hòa Dominica, dự kiến khai trương kinh doanh vào tháng 10/2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo Unitel. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu ý kiến, chúc mừng những thành tựu của Unitel trong suốt thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, đơn vị đã trở thành doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số hàng đầu của Lào, đóng góp phát triển kinh tế-xã hội nước bạn, nâng cao đời sống nhân dân. Unitel đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, trở thành đơn vị dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi số của Lào. Đây là những đóng góp rất có ý nghĩa trong tiến trình ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, rút ngắn khoảng cách phát triển. Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ số, hoàn thiện dữ liệu số của các bộ, ngành, địa phương. Viettel là một trong những doanh nghiệp hàng đầu đi cùng Chính phủ trong tiến trình này.

Thủ tướng đánh giá rất cao tinh thần lao động hăng say của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Unitel. Chúng ta phải quyết tâm cao nhất để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, đóng góp cho sự phát triển hai nước. Quá trình kinh doanh, Unitel luôn gắn trách nhiệm với xã hội sở tại. Thành công của Unitel sự phát triển của đất nước. Đây là cách làm cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Viettel, Unitel tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn; lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm nền tảng, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, coi sự phát triển của công ty gắn liền sự phát triển của đất nước Lào; tiên phong phát triển chuyển đổi số, xây dựng xã hội số; trở thành đối tác công nghệ tin cậy của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Lào.

Unitle cần tham gia sâu hơn quá trình xây dựng chính phủ, kinh tế số, xã hội số của Lào; không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ đơn thuần mà cùng chính phủ tham gia giải quyết những bài toán lớn đang đặt ra đối với nền kinh tế, đóng góp quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quyết liệt đổi mới sáng tạo, đi đầu trong các lĩnh vực như AI, trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính số, điện toán đám mây, logistics số, tạo sản phẩm lâu dài; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn, tạo điều kiện cho cán bộ Lào làm chủ công nghệ, quản trị; tiếp tục làm tốt hơn nữa trách nhiệm xã hội, đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo ở vùng sâu, vùng xa…