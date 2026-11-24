Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ nổ khí ga. Ảnh: ÁNH NGỌC

Cùng đi có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Tại hai cơ sở y tế, Thủ tướng ân cần thăm hỏi các bệnh nhân, động viên gia đình, mong các nạn nhân yên tâm điều trị, giữ vững tinh thần để sớm hồi phục, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ nổ tại Hà Nội. Ảnh: ÁNH NGỌC

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế và đội ngũ y, bác sĩ huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, tập trung cấp cứu, điều trị, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người bị nạn.

Tính đến 13 giờ ngày 24-11, vụ nổ bình gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết đã khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ nổ, ngành y tế đã khẩn trương huy động 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường. Ngành y tế Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, duy trì các kíp cấp cứu tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành y tế huy động tối đa nguồn lực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân. Ảnh: ÁNH NGỌC

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ tại cửa hàng ăn uống ở phố Nguyễn Văn Tuyết.

Trong công điện, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.