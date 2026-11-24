Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: TTXVN)

Cùng đi có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình có người thân tử vong trong vụ việc phải gánh chịu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên người nhà nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: TTXVN)

Nghe báo cáo nhanh từ lãnh đạo hai bệnh viện về tình hình cấp cứu, điều trị cho các ca bệnh nặng, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu kịp thời ngay sau khi sự cố xảy ra; đề nghị các cơ sở y tế tập trung cao nhất nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị và thuốc men, tích cực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân; ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bảo đảm các điều kiện điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và di chứng do vụ việc gây ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên người nhà nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11 đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ; thành phố Hà Nội cùng chính quyền địa phương cần tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương; đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 24/11 tại một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, gây sập đổ công trình và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến 13 giờ cùng ngày, vụ việc đã khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện, trong đó Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp và Bệnh viện đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên một người nhà nạn nhân vụ nổ đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên một người nhà nạn nhân vụ nổ đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: THANH GIANG)

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn; tập trung cứu chữa người bị thương; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.