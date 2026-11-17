Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hữu nghị gần gũi, hợp tác thực chất giữa ASEAN và Nhật Bản, dựa trên nền tảng tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh Nhật Bản tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng cho các cơ chế hợp tác khu vực, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và củng cố vai trò trung tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 29. Ảnh: TTXVN

Kiểm điểm tình hình hợp tác, các nhà lãnh đạo ghi nhận quan hệ ASEAN - Nhật Bản tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng trên cả ba trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định, Nhật Bản luôn coi trọng đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để triển khai các ưu tiên chung, từ bảo đảm an ninh biển, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và duy trì chuỗi cung ứng, đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và tăng cường giao lưu thanh niên. Hướng tới kỷ niệm 50 năm Học thuyết Fukuda vào năm 2027, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, vun đắp quan hệ “từ trái tim tới trái tim”, cùng ASEAN xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng.

Quang cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 29. Ảnh: TTXVN

Về phương hướng sắp tới, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản, đóng góp hữu hiệu cho hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực, đồng thời hỗ trợ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Hai bên sẽ nỗ lực thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) và xem xét khả năng nâng cấp Hiệp định để bổ sung những ưu tiên mới. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh và tự cường kinh tế thông qua các sáng kiến hợp tác về năng lượng, lương thực, bảo đảm chuỗi cung ứng, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, y tế công cộng, nâng cao năng lực về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI, tự động hóa… Hai bên sẽ đẩy mạnh các chương trình, dự án giao lưu thanh niên, kết nối các nhà lãnh đạo trẻ và phối hợp triển khai các ưu tiên chung theo Tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) 2.0 của Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Nhật Bản luôn là người đồng hành tin cậy và đối tác hàng đầu của ASEAN, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung. Trong bối cảnh mới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hợp tác, cùng kiến tạo tương lai phát triển và thịnh vượng. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba định hướng ưu tiên cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Nhật Bản trong thời gian tới.

Một là, tăng cường khả năng chống chịu tập thể. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế, tập trung củng cố chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và bán dẫn, phát triển hạ tầng số. Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác về năng lượng tái tạo và điện hạt nhân dân sự, thúc đẩy triển khai Lưới điện ASEAN và tiếp tục xem xét khả năng nâng cấp AJCEP để bổ sung các ưu tiên mới phù hợp. Trong lĩnh vực y tế công cộng, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED) vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hai là, đồng kiến tạo nền kinh tế số an toàn, bao trùm và sẵn sàng cho tương lai. Thủ tướng đề nghị ASEAN và Nhật Bản ưu tiên hợp tác về hoàn thiện thể chế, quản trị AI, phát triển nhân lực số, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và thu hẹp khoảng cách số. Thủ tướng hoan nghênh hai bên xây dựng và triển khai các dự án, hoạt động phù hợp trong khuôn khổ Sáng kiến Đồng kiến tạo AI ASEAN - Nhật Bản, Hành lang số FOIP và Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA).

Ba là, duy trì và củng cố môi trường hòa bình, an ninh khu vực. Thủ tướng đề nghị ASEAN và Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở các vùng biển, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Thủ tướng đồng thời đề nghị phát huy hiệu quả khuôn khổ hợp tác Mê Kông - Nhật Bản, gắn kết với các chương trình hợp tác tiểu vùng khác.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung về hiện thực hóa tự cường kinh tế. Tuyên bố đề ra các phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao khả năng tự cường kinh tế, củng cố an ninh năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường hợp tác về chuyển đổi số, AI và đổi mới sáng tạo.