Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026

Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện Chính phủ, bộ, ngành các nước, tổ chức quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), mạng lưới các Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) toàn cầu cùng đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự diễn đàn.

Mở đầu chương trình là phiên khai mạc toàn thể với chủ đề: "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu", tập trung trao đổi về những xu hướng đang định hình kinh tế thế giới, sự hình thành các trung tâm tăng trưởng mới và yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đến dự diễn đàn.

Tiếp đó là phiên toàn thể cấp cao. Ngay sau đó là phiên đối thoại với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu" theo hình thức đối thoại trực tiếp trên sân khấu giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Trọng tâm đối thoại là đánh giá những chuyển dịch toàn cầu và tác động đối với quỹ đạo phát triển của Việt Nam; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; định vị vai trò, vị thế và thế mạnh của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các cực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đến dự diễn đàn.

Đồng thời, đối thoại tập trung làm rõ yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong tình hình mới, hướng tới chuyển từ tham gia sang đồng kiến tạo, qua đó đóng góp tích cực, trách nhiệm hơn vào các quan hệ đối tác, sáng kiến và cơ chế hợp tác mới, kết nối các động lực tăng trưởng, tạo ra giá trị chung cho khu vực và thế giới.

Cuộc gặp gỡ cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026).

Ngay sau phiên đối thoại là Lễ công bố hợp tác với các nội dung: Công bố Tuyên bố hợp tác giữa UBND TP.HCM và WEF; công bố danh sách 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC HCMC); công bố các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 - 29/10 tại TP.HCM, do UBND Thành phố chủ trì, HCMC C4IR tổ chức, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” và định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Sự kiện quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Một số hình ảnh khác:

Trước đó, hai ngày 27/10 và 28/10, diễn đàn được đồng thương hiệu với WEF, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ AEF diễn ra hoạt động hợp tác theo hình thức này. Chương trình gồm 21 phiên thảo luận, đối thoại và tham luận chuyên sâu cùng 16 hoạt động bên lề. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 20 cuộc tiếp xúc, làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ, TPHCM với các đối tác quốc tế và khoảng 300 lượt phát biểu của chuyên gia, diễn giả. Các phiên thảo luận tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Những chủ đề được quan tâm gồm trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, logistics xanh và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.