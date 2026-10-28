Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 chính thức bước vào ngày làm việc trọng tâm từ 8h ngày 28/10, với phiên khai mạc, phiên toàn thể cấp cao và đối thoại giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới có mặt tại AEF2026.

Với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, diễn đàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều chuyển dịch, từ dòng vốn đầu tư, chuỗi cung ứng đến các liên kết địa chính trị và tốc độ phát triển công nghệ. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác giữa các quốc gia, đô thị và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Phiên toàn thể sáng có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo cấp cao các quốc gia.

Chương trình khai mạc và phiên toàn thể cấp cao có sự tham gia của đại diện chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế, trong đó có đại diện Philippines, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Anh, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu.

Một trong những hoạt động trọng tâm của diễn đàn là phiên đối thoại với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”, dự kiến diễn ra từ 10h05 đến 11h05 giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo WEF. Phiên đối thoại được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với WEF và dự kiến truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tp.HCM (HTV).

Nội dung trao đổi tập trung vào những chuyển dịch của kinh tế thế giới, từ sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, thay đổi chuỗi cung ứng đến tác động của công nghệ và những điều chỉnh trong mô hình tăng trưởng.

Nội dung trao đổi tập trung vào những chuyển dịch của kinh tế thế giới, từ sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, thay đổi chuỗi cung ứng đến tác động của công nghệ và những điều chỉnh trong mô hình tăng trưởng. Qua đó, các bên thảo luận về định hướng phát triển của Việt Nam, vai trò của quốc gia trong mạng lưới sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các cực tăng trưởng mới toàn cầu.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang chuyển sang giai đoạn mới, chuỗi cung ứng có xu hướng phân mảnh, các liên minh địa chính trị được tái định vị và công nghệ phát triển nhanh chóng, Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng, chủ động tham gia sâu hơn vào các mạng lưới hợp tác quốc tế.

Cùng với các hoạt động đối thoại cấp cao, Tp.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỉ USD, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao. Thành phố cũng dự kiến công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM (VIFC-HCMC).

Trong khuôn khổ diễn đàn, UBND Tp.HCM và WEF dự kiến công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác, hướng đến tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm và kết nối với mạng lưới chuyên gia, tổ chức, đối tác quốc tế của WEF.

Các phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu trong buổi chiều tiếp tục tập trung vào thị trường tài chính toàn cầu, phát triển hạ tầng thông minh, tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với quản trị và môi trường số, cũng như cơ chế quản trị, kết nối các không gian kinh tế mới.

Thông qua các hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế, AEF 2026 hướng đến chuyển hóa những định hướng phát triển thành chương trình hành động cụ thể, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam nói chung, Tp.HCM nói riêng.