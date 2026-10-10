Tại Campuchia, sự phát triển của Angkormilk góp phần nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường khu vực. Dự án tạo việc làm ổn định cho 662 lao động Campuchia và hình thành hệ sinh thái gần 110 nhà cung cấp nội địa với khoảng 10.000 lao động. Vinamilk đang lập kế hoạch mở rộng nhà máy Angkormilk để nâng công suất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu cùng các lãnh đạo của Angkormilk.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các kết quả nổi bật của dự án; đây là minh chứng rõ nét cho thành công của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Campuchia, theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này, tiếp tục thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, hai bên quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Angkormilk tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quy định của nước sở tại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối để ngày càng có vị thế lớn mạnh hơn ở Campuchia; đóng góp thiết thực trong tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Về các kiến nghị của doanh nghiệp và định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài và đây là một ưu tiên.