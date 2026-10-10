Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Công ty sữa Angkor Milk. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Báo cáo với Thủ tướng trong cuộc làm việc, Tổng Giám đốc Vinamilk, bà Mai Kiều Liên cho biết năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập với hành trình “Phụng sự Khát vọng Việt”. Là một Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ ngành sữa thế giới khi đã được ghi nhận là Thương hiệu Sữa Tiềm năng nhất Thế giới và đạt xếp hạng AAA+, thuộc nhóm các thương hiệu mạnh nhất toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Công ty sữa Angkor Milk tại Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Campuchia, sau hơn một thập kỷ đầu tư, Vinamilk tin rằng Angkormilk vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng sản xuất, hoàn thiện chuỗi giá trị và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế hai nước. Sự phát triển của Angkormilk cũng góp phần nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường khu vực.

Từ số vốn ban đầu hơn 20 triệu USD, tổng vốn đầu tư của Vinamilk cho dự án đến nay đã đạt 51,7 triệu USD. Giai đoạn 2015-2025, Angkormilk ghi nhận doanh thu lũy kế 573 triệu USD và lợi nhuận sau thuế 83 triệu USD. Riêng năm 2025, doanh thu đạt gần 104 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 11 triệu USD; trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu tiếp tục tăng 230% và lợi nhuận sau thuế tăng 238% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Công ty sữa Angkor Milk tại Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự án tạo việc làm ổn định cho 662 lao động Campuchia và hình thành hệ sinh thái gần 110 nhà cung cấp nội địa với khoảng 10.000 lao động. Vinamilk đang lập kế hoạch mở rộng nhà máy Angkormilk để nâng công suất.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng, đánh giá cao các kết quả nổi bật của dự án; đây là minh chứng rõ nét cho thành công của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Campuchia, theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này, tiếp tục thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, hai bên quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo Công ty sữa Angkor Milk. Ảnh: Dương Giang /TTXVN

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Manet, hai bên đã thống nhất các biện pháp đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông, kết nối các bộ ngành, địa phương, kết nối cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả. Hai bên cũng thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lên cấp Phó Thủ tướng chủ trì, đồng thời duy trì đối thoại định kỳ tối thiểu 1 lần/năm giữa lãnh đạo cấp Phó Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đề nghị Angkormilk tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quy định của nước sở tại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối để ngày càng có vị thế lớn mạnh hơn ở Campuchia; đóng góp thiết thực trong tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế Campuchia, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Về các kiến nghị của doanh nghiệp và định hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ, các bộ ngành, địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài và đây là một ưu tiên.