Cùng đi có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân và thân nhân gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. Thủ tướng chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình có người thân tử vong trong vụ việc phải gánh chịu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm nạn nhân vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Nghe báo cáo nhanh từ lãnh đạo bệnh viện về tình hình cấp cứu, điều trị cho các ca bệnh nặng, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu kịp thời ngay sau khi sự cố xảy ra. Thủ tướng đề nghị các cơ sở y tế tập trung cao nhất nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị và thuốc men, tích cực cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân. Ưu tiên những trường hợp bị thương nặng, bảo đảm các điều kiện điều trị tốt nhất, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và di chứng do vụ việc gây ra.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ; TP Hà Nội cùng chính quyền địa phương cần tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương. Đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.