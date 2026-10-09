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Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Công ty Lao Star Telecom

Nhân chuyến thăm chính thức Lào, sáng 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel) - liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel và Lao Asia Telecom.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khi đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khi đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel (Bộ Quốc phòng Việt Nam) Tào Đức Thắng báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel (Bộ Quốc phòng Việt Nam) Tào Đức Thắng báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-tham-cong-ty-lao-star-telecom-post1140936.vnp