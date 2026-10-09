Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng với cán bộ, nhân viên Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khi đến thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel (Bộ Quốc phòng Việt Nam) Tào Đức Thắng báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Công ty Lao Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)