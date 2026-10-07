Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào và Campuchia Mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn

Đưa quan hệ với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 8 đến 9/10 và thăm chính thức Campuchia từ ngày 9 đến 10/10/2026. Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên và là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ của Việt Nam với Lào và với Campuchia phát triển tốt với kết quả thực chất trên nhiều lĩnh vực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng, chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, đưa quan hệ với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2026, có 20 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2025.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, trong chuyến thăm Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có chương trình hoạt động dày đặc, gồm hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith; hội kiến với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Quốc hội Lào để trao đổi về những chủ trương, định hướng lớn về các vấn đề hợp tác chiến lược; gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

“Tinh thần xuyên suốt là đưa hiệu quả hợp tác kinh tế, ngày càng tạo dựng sự gắn kết và bổ trợ chặt chẽ giữa hai nền kinh tế để tương xứng với quan hệ chính trị, quốc phòng an ninh”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: TTXVN

Với Campuchia, thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực quan trọng của quan hệ hai nước. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí về kỳ vọng đối với chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ tin tưởng, chuyến thăm đầu tiên đến Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, mà còn tạo thêm động lực và xung lực mới để hợp tác hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Tạo thêm động lực đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn

Một trọng tâm lớn của chuyến thăm Lào, theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư chuyển mạnh về chất lượng và hiệu quả; ưu tiên những dự án có khả năng tạo liên kết dài hạn giữa hai nước, nhất là về hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, tài chính - tiền tệ, viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Các dự án kết nối chiến lược khi được triển khai đồng bộ sẽ góp phần mở thêm không gian phát triển cho cả hai nước, tăng khả năng kết nối của Lào với hệ thống cảng biển và thị trường Việt Nam, đồng thời từng bước hình thành các chuỗi sản xuất, vận tải, năng lượng và thị trường có sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp hai bên.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Minh Hưng/TTXVN

Cùng với đó, hai Thủ tướng sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, gắn kết sâu hơn giữa chiến lược phát triển, lợi ích an ninh, hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng và nguồn nhân lực; nâng cao khả năng tự chủ, tự cường của mỗi nước và tạo dựng sự bổ trợ, đan xen lợi ích ngày càng thực chất. Đây chính là bước phát triển mới để quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vừa giữ vững nền tảng chính trị, an ninh và tình cảm đặc biệt, vừa tạo thêm những giá trị phát triển mới cho cả hai nước.

“Có thể nói, chuyến thăm vừa khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Chính phủ đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, vừa hướng mạnh tới tương lai, tạo thêm động lực đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn. Qua đó, quan hệ chính trị đặc biệt ngày càng được chuyển hóa thành sức mạnh chung về an ninh, phát triển và vị thế của hai nước, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân Việt Nam và Lào, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tin tưởng.

Với Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng, chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ tăng cường hơn nữa kết nối ngày càng chặt chẽ và có tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam và Campuchia.

Trước hết, là gắn kết về cơ sở hạ tầng giao thông với việc hai bên đã nhất trí điểm đấu nối tuyến đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, giúp đưa tuyến đường huyết mạch này có thể đi vào sử dụng theo kế hoạch vào cuối năm 2027 và chính thức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom vào ngày 3/10/2026, tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Không chỉ kết nối về hạ tầng cứng, Việt Nam và Campuchia còn có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn về chính sách và chiến lược phát triển. Các điểm nghẽn về chính sách, thể chế đang được phối hợp tháo gỡ ngày càng tạo ra hành lang pháp lý, chính sách thông thoáng cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước.

Xe chở hàng nông sản chuẩn bị xuất khẩu sang Campuchia qua Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ toàn cầu đang thúc đẩy Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư nghiên cứu nhằm kịp thời đáp ứng xu thế phát triển của thời đại, đồng thời mở ra cơ hội mới cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai nước.

Nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá của cả hai dân tộc, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tin tưởng sâu sắc rằng thế hệ kế cận của hai nước sẽ tiếp tục làm cho mối quan hệ đặc biệt này ngày càng bền chặt, đơm hoa kết trái, vì hòa bình, ổn định và sự phát triển phồn vinh của cả hai dân tộc.